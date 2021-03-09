Minibüsten 200 adet Extacy Uyuşturucu ve 834 adet kaçak içki çıktı
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Minibüsten 200 adet Extacy Uyuşturucu ve 834 adet kaçak içki çıktı

09.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:40
Minibüsten 200 adet Extacy Uyuşturucu ve 834 adet kaçak içki çıktı

Düzce'de meydana gelen olayda, toplamda 834 adet değişik marka ve miktarlarda kaçak içki ve 200 adet Extacy Uyuşturucu Hap bulunan minibüs Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Minibüsten şüphelenen polisler yanılmadı, içeride bulunan uyuşturucu ve kaçak içkilere el koyuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüsten 200 adet Extacy Uyuşturucu/Uyarıcı Hap ve toplamda 834 adet değişik marka ve miktarlarda sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; Nusrettin Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan şüpheli 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin kullanımında bulunan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 200 adet Extacy Uyuşturucu/Uyarıcı Hap ve toplamda 834 adet değişik marka ve miktarlarda sahte/kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarından işlem yapılarak mevcutlu olarak sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - DÜZCE

Minibüsten 200 adet Extacy Uyuşturucu ve 834 adet kaçak içki çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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