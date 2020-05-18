Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı
Malatya'da şüphe üzerine durdurulan 1 araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.
18.05.2020 21:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:26
Malatya'da şüphe üzerine durdurulan 1 araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 2 şahsın yapılan üst aramasında 99.67 gram kannobionid uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak inceleme başlatılırken,şüpheli şahıslarla ilgili olarak yasal işlem yapıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA