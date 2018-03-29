Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta Uyuşturucu Bulundu

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta ve sürücünün ikametinde uyuşturucu hap ele geçirildi, zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde şüphe üzerine Seydahmet Demirtaş'ın (35) kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 12 gram esrar ile 13 adet uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, Demirtaş'ı gözaltına aldı. Şüphelinin ikametindeki aramada ise 111 adet uyuşturucu hap ile 188 gram esrar maddesi bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.