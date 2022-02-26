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Şüphe üzerine durdurulan araçta esrarla yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüphe üzerine durdurulan araçta esrarla yakalandılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 85 gram kubar esrar ele geçirildi.

SARIGÖL, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 85 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde Jandarma ekipleri tarafından dün akşam saat 22.00 sıralarında, icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan H.K. (35), Ç.A. (28) ve E.B.(35) isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine araçta yapılan aramada poşet içerisinde 85 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda kan ve idrar örnekleri ile ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayla ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Şüphe üzerine durdurulan araçta esrarla yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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