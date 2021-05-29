Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 46.21 gram eroin ile birlikte uyuşturucu haplar ve tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.