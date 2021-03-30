Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı
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Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | 3. Sayfa

Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı Ankara'da polis ekiplerinin uygulaması sırasında durdurulan araçta Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile göçmenleri Ankara'ya getiren 3 şahıs yakalandı.

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Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA - Ankara'da polis ekiplerinin uygulaması sırasında durdurulan araçta Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile göçmenleri Ankara'ya getiren 3 şahıs yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu. Araçta 11 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile göçmenleri şehre getiren 3 şahıs bulunduğu belirlendi. Olay hakkında inceleme başlatılırken, yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gereken işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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