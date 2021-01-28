Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi firarisi çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi firarisi çıktı

28.01.2021 17:34 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:38
Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi firarisi çıktı

ESKİŞEHİR'de Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ticari aracın sürücüsü H.K.'nin cezaevi firarisi olduğu ve 'dolandırıcılık' suçundan arandığı ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'de Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ticari aracın sürücüsü H.K.'nin cezaevi firarisi olduğu ve 'dolandırıcılık' suçundan arandığı ortaya çıktı.  

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde Alpu ilçesi kara yolu üzerinde devriye görevi yaparken, bir ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracın sürücüsü H.K.'nin yapılan kimlik kontrolünde Bursa Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği ve dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan H.K.'nin aracında yapılan aramada ise çalıntı olduğu saptanan trafik uyarı levhası ve kesilmiş kablo parçaları ele geçirildi.Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen H.K.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 469 lira ceza uygulandı.

 


Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi firarisi çıktı
Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi firarisi çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi firarisi çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 17:45:51. #1.15#
title