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Şüphe üzerine durdurulan aracı sürücüsünden uyuşturucu ve tabanca çıktı

Şüphe üzerine durdurulan aracı sürücüsünden uyuşturucu ve tabanca çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin sürücüsünün üzerinde ruhsatsız tabanca, arka koltuğunda ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin sürücüsünün üzerinde ruhsatsız tabanca, arka koltuğunda ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Mahallesinde Çağlak mevki'inde bugün saat 11.00 sıralarında Jandarma Motorlu Hızır Timi ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulaması esnasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde şüpheli E.A. (E/30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, bel kısmında ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı şarjör içinde 5 adet 7,65 mm tabanca fişeği, şahsın montunun yan cebi içerisinde şeffaf naylon poşete sarılı halde, 23.1 gram esrar maddesi ve esrar içmeye yarayan BONG diye tabir edilen aparat ve metamfetamin olduğu değerlendirilen 0,4 gram uyuşturucu madde tespit edilerek kriminal inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Araçta yapılan aramada ise otomobilin arka yolcu koltuğunda ruhsatsız av tüfeği tespit edildi. Tüfek sahibi S.B. (E/28) isimli şahsa bin 285 TL idari yaptırım uygulanırken, şüpheli E.A. ifadesine müteakip, hastanede alınan kan ve idrar numunesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Akhisar, Manisa, Silah, 3. Sayfa, Haber

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