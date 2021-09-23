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Şüphe üzerine durdurulan araç uyuşturucu hap deposu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüphe üzerine durdurulan araç uyuşturucu hap deposu çıktı

Düzce'de jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçtan yüzlerce extacy uyuşturucu hap çıktı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçtan yüzlerce extacy uyuşturucu hap çıktı.

Düzce Merkeze bağlı İstilli köy yolunda devriye görevi yapan Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine A.Ö.'nün kullandığı aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda, 310 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahsın Gümüşova ilçesinde bulunan evinde yaptıkları aramada ise 1 adet 7.65 mm tabanca, 28 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirdiler. Şahıs, ifadesi alınmak ve mahkemeye çıkartılmak üzere gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - DÜZCE

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