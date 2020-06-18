Şüphe üzerine aranan araçta 1 kilo metamfetamin ele geçirildi HAKKARİ'de, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

HAKKARİ'de, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin'de uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri, şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir aracı durdurararak, arama yaptı. Aramada, aracın farklı yerlerine gizlenmiş 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

- Hakkari

Kaynak: DHA