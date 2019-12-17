Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı
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Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 3,2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

17.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:34
Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı

Afyonkarahisar'da ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 3,2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İhsaniye ilçesi Gazlıgöl kasabasında M.A.B., F.S., S.A., S.T., C.T. ve R.S. isimli şahısların içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada 2 ayrı poşet içerisinde toplam 3,2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir.


Yakalan 6 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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