Şüphe üzerinde durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu
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Şüphe üzerinde durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Şüphe üzerinde durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de motosikletli polislerin durumundan şüphelenerek durdurduğu 1 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Eskişehir'de motosikletli polislerin durumundan şüphelenerek durdurduğu 1 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Yenibağlar mahallesinde durumundan şüphelenerek M.Y. isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yaptıkları aramada 24 adet sentetik ecza hapı ve 0,25 gr bonzai olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheli M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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