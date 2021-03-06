TEKİRDAĞ Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı

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Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı

TEKİRDAĞ'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, yurt dışından kaçak getirilen farklı cinslerde 13 yavru köpek bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Araçta kafesler içinde yurt dışından kaçak getirilen Poodle cinsi 7, French Bulldog cinsi 1, sosis köpek olarak da bilinen Dachshund cinsi 5 yavru köpek bulundu. El konulan 13 köpek yediemine teslim edildi. Araçta bulunan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı