TEKİRDAĞ Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı
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TEKİRDAĞ Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı

06.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:12

Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktıTEKİRDAĞ'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, yurt dışından kaçak getirilen farklı cinslerde 13 yavru köpek bulundu.

Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı

TEKİRDAĞ'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, yurt dışından kaçak getirilen farklı cinslerde 13 yavru köpek bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Araçta kafesler içinde yurt dışından kaçak getirilen Poodle cinsi 7, French Bulldog cinsi 1, sosis köpek olarak da bilinen Dachshund cinsi 5 yavru köpek bulundu. El konulan 13 köpek yediemine teslim edildi. Araçta bulunan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

TEKİRDAĞ Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı
TEKİRDAĞ Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı
TEKİRDAĞ Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı
TEKİRDAĞ Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı
TEKİRDAĞ Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı
TEKİRDAĞ Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı
TEKİRDAĞ Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı
TEKİRDAĞ Şüphe üzerinde durdurulan araçtan 13 yavru köpek çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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