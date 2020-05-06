Süphan Gölü'nde tedirgin eden 'balık' ölümleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süphan Gölü'nde tedirgin eden 'balık' ölümleri

Süphan Gölü'nde tedirgin eden 'balık' ölümleri
06.05.2020 01:11 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:13

VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Süphan Gölü'nde, kıyıya vuran ve 20 gün önce öldüğü tahmin edilen balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Süphan Gölü'nde, kıyıya vuran ve 20 gün önce öldüğü tahmin edilen balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan analizlerde su kriterlerinin balıklar için uygun olduğu, göl çevresinde yerleşim yerlerinin, kimyasal atıkların olmadığı belirtilirken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düştüğünü ve balık ölümlerinin bu nedenle gerçekleştiğini söyledi.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Süphan Gölü'nde balık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Dr. Öğrt. Üyesi Ataman Altuğ Atıc, personel ile birlikte bölgeye gitti. Araçlarla belli bir noktaya kadar giden ekiler, Süphan Gölü'ne ulaşmak için 5 kilometre karlı dağlarda yürüdü. Yaklaşık 1,5 saat süren zorlu yolculğun ardından göle ulaşan ekipler, inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde göl çevresinde çok sayıda balık iskeletinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Süphan Gölü'ne analizler yaptı. Yapılan analizlerde göldeki su kriterlerinin balıklar için uygun olduğu, göl çevresinde yerleşim yerlerinin, kimyasal atıkların olmadığı belirlendi.

'ZAMAN ZAMAN KENTTEKİ BAZI GÖLLERDE BU TÜR BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANIYOR'

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düştüğünü ve balık ölümlerinin bu nedenle gerçekleştiğini söyledi. Demir, suda yapılan tahlillerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirterek, Daha önce suda yaşanan oksijensizlik nedeniyle hasar gören balıkların ölümünün gerçekleştiği tespit ettik. Zaman zaman kentteki bazı göllerde bu tür balık ölümleri yaşanıyor dedi.

Süphan Gölü'nde tedirgin eden 'balık' ölümleri

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama 'isim-şehir' oynayarak gideriyor
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu
11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Pınar Altuğ Gülben Ergen
Spor Neymar Can Bartu Arda Turan Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Futbol
Şu an buradasınız: Süphan Gölü'nde tedirgin eden 'balık' ölümleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 01:41:06. #1.14#
title