Süphan Dağı zirvesine kar yağdı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Türkiye'nin en büyük üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
01.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:20
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Türkiye'nin en büyük üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
Bölgede son günlerde etkili olan sağanak, Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı.
4 bin 58 metre yüksekliğindeki dağın zirvesi yağan kar sonrası beyaza büründü.
Bölge halkı temmuz ayında kar yağmasına şaşırırken, fotoğrafseverler de yeşil ile beyazın buluştuğu bölgede fotoğraf çekti.
Kaynak: AA