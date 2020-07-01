Süphan Dağı zirvesi, yağan karla beyaza büründü
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Süphan Dağı zirvesi, yağan karla beyaza büründü

VAN'da, dolu ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere temmuz ayında yağan karla Süphan Dağı zirvesinin beyaza büründüğü görüldü.

Süphan Dağı zirvesi, yağan karla beyaza büründü
01.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:18

VAN'da, dolu ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere temmuz ayında yağan karla Süphan Dağı zirvesinin beyaza büründüğü görüldü. 

Kentte, dünden itibaren sıcaklık düşerken, bugün öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkili oldu. Şehir merkezinde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin en yüksek dağlarından Süphan Dağı zirvesinin ise yüksek kesimlere yağan karla beyaza büründüğü görüldü. Van'da temmuz ayında bu manzarayı görenler, şaşkınlık yaşadı. 


Kaynak: DHA

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