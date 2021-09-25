SÜPHAN DAĞI ZİRVESİ, BEMBEYAZ OLDU

TÜRKİYE'nin en yüksek dağlarından olan, 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'nın zirvesi, Kar yağışıyla beyaza büründü.

Bölgede dün öğle saatlerinde etkili olan yağmur, akşam yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Bitlis Adilcevaz'ın sınırlarında bulunan, 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı zirvesine kar yağdı. Bembeyaz olan zirve ile görsel güzellik oluştu.