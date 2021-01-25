Kayak sezonu başladı
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Kayak sezonu başladı

25.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:25

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, Van Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan onarım çalışmalarının ardından kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği merkeze gelen vatandaşlar, Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden kayak merkezinde yoğunluk oluşturan kayakseverler ve kızakla kayan çocuklar, renkli görüntülere sahne oldu.

Merkeze gelen vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan 15 kişilik ekip, olası vakalara müdahale için hazır bekletildi.

Merkezin açılış programına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlardan dolayı Gevaş ilçesindeki 1800 rakımlı Abalı Kayak Merkezi'nin sezona geç başladığını söyledi.

Merkezin birinci etabını kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla açtıklarını belirten İnanç, şunları kaydetti:

"Arzu ettiğimiz kar miktarını bugüne kadar alamadık. Tesisimizin ikinci etabını yeteri kadar kar olmadığı için açamadık. Yaklaşık 20-30 santimetre kara ihtiyacımız var. Birinci etapta kar seviyesi istediğimiz oranda. Dün gerekli testleri yaptık ve bugün hizmete açtık. Umudumuz daha fazla kar yağışının olması ve ikinci etabımızın da hizmete açılması. Kayak tesisimizin gerekli bakım işlemlerini yaptık. Kart okuyuculu mekanizmalar kurduk. Birinci etabımızda elektrik hatlarını yer altına aldık. İnşallah kayakseverlerimize daha kaliteli hizmet vereceğiz."

Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı
Kayak sezonu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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