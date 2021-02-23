Süphan Dağı'nın karlı doruklarına bulutlardan şapka
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Süphan Dağı'nın karlı doruklarına bulutlardan şapka

23.02.2021 10:08 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:13

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Süphan Dağı'nın Van'dan görünüşü Süphan Dağı'nın karlı doruklarına bulutlardan şapkaVAN - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Türkiye'nin 3. büyük dağı Süphan'nın karla kaplı doruklarına bulutlar da eklenince güzel görüntü oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Süphan Dağı'nın Van'dan görünüşü Süphan Dağı'nın karlı doruklarına bulutlardan şapka

VAN - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Türkiye'nin 3. büyük dağı Süphan'nın karla kaplı doruklarına bulutlar da eklenince güzel görüntü oluştu.

Van Gölü'nün kıyısındaki 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı'nın beyaza bürünmüş zirvesi, etrafına çökmüş sis ile bölgenin bir çok noktasından gözlemlenebiliyor.

Süphan Dağı'nın karlı doruklarına bulutlardan şapka
Süphan Dağı'nın karlı doruklarına bulutlardan şapka
Süphan Dağı'nın karlı doruklarına bulutlardan şapka
Süphan Dağı'nın karlı doruklarına bulutlardan şapka

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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