Süphan Dağı'na Tırmanış

Van Gölü Aktivistleri, eski başbakanlardan Ferit Melen anısına Süphan Dağı tırmanışı gerçekleştirdi.

Van Gölü Aktivistleri Adilcevaz Temsilcisi Orhan Emen, yaptığı açıklamada, tırmanışı yedi kişilik ekiple yaptıklarını söyledi.

Süphan Dağı'ndan yer yer üç metreyi bulun kar kalınlığıyla karşılaştıklarını anlatan Emen, dikkatli ve zor bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dağcı Tarık Bünyamin Kaya da eski başbakanlardan Melen'i saygıyla andıklarını belirterek, etkinliğin zor ama keyifli geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA