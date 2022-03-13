Süphan Dağı Kış Tırmanışı 18 Mart'ta başlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süphan Dağı Kış Tırmanışı 18 Mart'ta başlayacak

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Süphan Dağı Kış Tırmanışı 18 Mart'ta başlayacak

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) 2022 faaliyet programında yer alan Süphan Dağı Kış Tırmanışı, 18 Mart Cuma günü başlayacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) 2022 faaliyet programında yer alan Süphan Dağı Kış Tırmanışı, 18 Mart Cuma günü başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, 20 Mart'ta tamamlanması planlanan tırmanışa 31 sporcunun katılacağı belirtildi.

Tırmanışın, 17 Mart Perşembe günü yapılacak teknik toplantının ardından, 18 Mart Cuma günü saat 08.00'de Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden start alacağı bildirildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Süphan dağı, 18 mart, Cuma, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title