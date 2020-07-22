Süphan Dağı eteklerinde Van gölü manzaralı yamaç paraşütü BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı Süphan Dağı eteklerinde yamaç paraşütü ile Van Gölü manzaralı uçuş gerçekleştirildi.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı Süphan Dağı eteklerinde yamaç paraşütü ile Van Gölü manzaralı uçuş gerçekleştirildi.

Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü Sporcusu Mehmet Sadık Göller, ilçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Aygır Gölü'nden, 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nın 3 bin metresine çıkarak buradan Van Gölü manzarası eşliğinde yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi. Türkiye'nin birçok yerinde yamaç paraşütü yaptığını belirten Göller, Süphan Dağı eteklerinin doğal güzellik ve fiziki açıdan muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

BÖLGE YAMAÇ PARAŞÜTÜ İÇİN ELVERİŞLİSadık Göller, Süphan Dağı eteklerinin yamaç paraşütü açısından son derece elverişli olduğunu ifade ederek, "Buraya Antalya'dan geldim. Antalya yamaç paraşütü kulübü sporcusuyum. Şuan bulunduğumuz rakım Süphan Dağı'nın 3 bin rakımlı tepesi. Buradan bir uçuş gerçekleştireceğim. Bu tür uçuşları Türkiye'nin birçok yerlerinde yaptım. Amacım hem bu bölgeyi tanıtmak hem de bu sporun burada yapılabildiğini gösterebilmek" dedi.Yaklaşık 3 bin metreden Adilcevaz üzerinden Aygır Gölü'ne 22 dakikada başarılı bir iniş gerçekleştiren Göller, "Hava dinamikleri çok iyi çalışıyordu. Rüzgarlar çok iyiydi. Bu nedenle çok başarılı bir kalkış ve çok başarılı bir iniş oldu. Türkiye'nin birçok yerlerinde bu yamaç paraşütü deneniyor ama 4 bin 58 metre yüksekliğinde bir Süphan Dağımız var. Bence burada da yamaç paraşütünü denemeliler. Çünkü burada yamaç paraşütü yaparken önümüzde çok güzel bir Van Gölü manzarası var. Yurdun birçok yerinde uçuşlar yaptık ama birçok bölgede ormanlık alanlar olduğu için oralara iniş yaparken çok zorlanıyoruz. Fakat burada böyle bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda burada çok güzel bir iniş noktaları var. Ben tüm yamaç paraşütü pilot arkadaşlarımı buraya davet ediyorum" diye konuştu.- Adilcevaz

Kaynak: DHA