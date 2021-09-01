Süperstardan Kuruçeşme'de müzik ziyafeti
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Süperstardan Kuruçeşme'de müzik ziyafeti

Süperstardan Kuruçeşme'de müzik ziyafeti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam süperstar Ajda Pekkan'ı ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam süperstar Ajda Pekkan'ı ağırladı.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Süperstar Ajda Pekkan hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Pekkan, konserine başlamadan önce sevenlerine şu sözleriyle seslendi:

"Birbirimizden ayrı kaldığımız günler, yıllar oldu. Fakat duygularımızın ortak noktası hep müzik oldu. Birbirimizden uzak kalsak da bugün Boğaz'ın incisi Kuruçeşme Açıkhava'da birlikteyiz.

GÜZELLİĞİYLE GÖZ DOLDURDU

Konserine 'Sihirli Aşk' şarkısıyla başlayan süperstar, repertuvarı ve kendisine eşlik eden dansçıları ile unutulmaz bir geceye imza attı.

'Vitrin', 'Amazon', 'Aynen Öyle' ve 'Eğlen Güzelim' gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Pekkan, şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle de göz doldurdu.  Ajda Pekkan, Cihan Nacar imzasını taşıyan somon rengi tulumu ve saçına yerleştirilen taç şeklindeki aksesuarlarıyla göz kamaştırdı.


Süperstardan Kuruçeşme'de müzik ziyafeti
Süperstardan Kuruçeşme'de müzik ziyafeti
Süperstardan Kuruçeşme'de müzik ziyafeti
Süperstardan Kuruçeşme'de müzik ziyafeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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