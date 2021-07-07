Süpermoto sezonu Uşak'ta açılacak
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Süpermoto sezonu Uşak'ta açılacak

Süpermoto sezonu Uşak'ta açılacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Uşak, 10-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun açılış yarışları 10-11 Temmuz tarihlerinde Uşak'ta düzenlenecek. Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde organize edilecek sezonun ilk ayağında, Ohvale MiniGP Kupası'nda da büyük heyecan yaşanacak. Motor sporlarının en keskin virajlarında çekişmeli mücadelelerinin yaşanacağı süpermoto yarışlarında izleyenler heyecana ortak olacak. Süpermoto Şampiyonası'nda yarışçılar, 1.370 metre uzunluğundaki pistte bütün hünerlerini sergileyecek.

OHVALE MİNİGP KUPASI'NDA İLK HEYECAN

EMC06 Uşak Motor Sporları Kulübü organizatörlüğünde gerçekleştirilecekOhvale MiniGP ve Büyükler Kupası'nda mücadele edecek sporcular ilk kez yarış heyecanı yaşacak. Geleceğin yarışçılarının yetişeceği Ohvale MiniGP Kupası'nda minik sporcular, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde yeteneklerini sergileyecekler.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağında Süpermoto Open, SüpermotoS3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek. 10 Temmuz Cumartesi günü yapılacak serbest antrenmanların ardından, sıralama antrenmanlarına geçilecek. 11 Temmuz Pazar günü birbirinden çekişmeli yarışlar Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde start alacak.

Kaynak: Bültenler

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