Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
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Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı

Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası ikinci ayak yarışlarında sıralama ayağı, bugün yapılan antrenmanların ardından tamamlandı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası ikinci ayak yarışlarında sıralama ayağı, bugün yapılan antrenmanların ardından tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyon'u tarafından düzenlenen Uşak Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, Uşak Süper Moto Pisti'nde başladı. Düzenlenen turnuvaya ülkenin dört bir yanından yarışçılar katıldı. 2 gün sürecek olan turnuvanın ilk gününde yarışmacılar serbest antrenmanlardan sonra sıralama yarışlarına katıldı. 50 sporcunun katıldığı turnuva yarın Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarındaki yarışlarla tamamlanacak. - UŞAK

Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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