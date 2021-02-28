SuperMassive formaları TEGV için satışta!
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SuperMassive formaları TEGV için satışta!

28.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:20
SuperMassive formaları TEGV için satışta!

Siz de bir forma alın, TEGV'e katkınız olsun!

Ülkemizin başarılı biri olan Papara SuperMassive formaları TEGV için satışta!

Organizasyon Twitter üzerinden paylaştığı gönderi ile satın alınan forma ücretlerinin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı nedir?

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da kurulmuş eğitim vakfıdır. Vakfın misyonu, ilköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır. Vakfın vizyonu ise etkin ve fark yaratan eğitim programları ve sürdürülebilir yapısı ile ülkemizdeki her çocuğun erişebileceği bir STK olmak.

Eğer siz de TEGV'e destek olmak istiyorsanız Papara SuperMassive forması satın alabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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