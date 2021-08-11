SuperMassive Blaze yeni sezon formalarını duyurdu!

Ülkemizin önemli espor organizasyonu SuperMassive Blaze formaları yakında satışa çıkıyor!

Yıllardır çıkardığı ürünler ile adından sıkça söz ettiren espor organizasyonu SuperMassive Blaze yeni sezon formalarını duyurdu. Organizasyon, yeni sezon için çıkaracağı ürünleri sosyal medya kanalları üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

SuperMassive Blaze, yeni sezon için tanıttığı formalarda VALORANT takımının oyuncularına yer verdi. Organizasyon, yeni sezon formalarına ek olarak hoodie ve birçok farklı ürünün de SuperMassive Blaze mağazasında yer alacağına değindi.

Yapılan paylaşıma gelen yorumlara göz attığımızda ise tanıtılan ürünlerin beğenildiği görülüyor. Formalar için gelen yorumların başında ise "Avusturya milli takımı forması havası" geliyor. Organizasyonun kurucu ortaklarından Bora Koçyiğit ise bu yoruma "Münihvari bir asalet var." cevabını vermiş.

SuperMassive Blaze, ürünlerin satışa çıkacağı tarih hakkında kesin bir bilgi vermese de yakında satışa sunulacağı verilen bilgiler arasında.

Kaynak: Playerbros