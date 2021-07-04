SuperMassive Blaze WENA Goddes Challenge şampiyonu oldu!
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SuperMassive Blaze WENA Goddes Challenge şampiyonu oldu!

SuperMassive Blaze WENA Goddes Challenge şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Şampiyon SuperMassive Blaze!

Espor sektörünün iki büyük devinin birleşmesiyle ortaya çıkan espor organizasyonu SuperMassive Blaze WENA Goddes Challenge şampiyonu oldu. Organizasyon, şampiyonluk duyurusunu sosyal medya kanalları üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

SuperMassive Blaze PUBG Mobile Kadın takımı katıldığı WENA Goddes Challenge turnuvasında rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. 16 takımın katıldığı turnuvada SuperMassive Blaze, 85 kill puanı ve 125 sıralama puanı alarak turnuvayı 210 puanla bitirdi ve şampiyon oldu. Organizasyonun arkasından turnuvayı ikincilikle bitiren takım ise WE FOR TEAM G oldu. WE FOR TEAM G, 69 kill puanı ve 68 sıralama puanı alarak turnuvayı toplamda 137 puan ile bitirdi.

Turnuvada ayrıca iki temsilcimiz daha vardı. Bu takımlar sırasıyla fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor idi. fastPay Wildcats turnuvayı 4. sırada bitirirken 1907 Fenerbahçe Espor ise 11. sırada bitirdi.

Playerbros ekibi olarak SuperMassive Blaze'i tebrik ediyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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