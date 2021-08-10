SuperMassive Blaze potin ile anlaştı!
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SuperMassive Blaze potin ile anlaştı!

SuperMassive Blaze potin ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

SuperMassive Blaze VALORANT ekibi güçleniyor!

VALORANT'a girişinden tam 20 gün sonra şampiyon olan espor organizasyonu SuperMassive Blaze potin ile anlaştı.

SuperMassive Blaze, "Kadın VALORANT" takımı için anlaştığı yeni koç Burak "potin" Kubat'ı sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı "YENİ TRANSFER! VALORANT Kadın takımımızın koçluğunu Burak "potin" Kubat üstlenecektir. Başarılarla dolu bir yıl dileriz. Aileye hoş geldin !" paylaşımla duyurdu.

Organizasyon böylelikle "Kadın VALORANT" takımını daha da güçlendirmiş oldu. Burak Kubat daha önce Galakticos VALORANT takımında koç olarak görev yapıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla organizasyon ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Burak Kubat'a kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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