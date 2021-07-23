SuperMassive Blaze Kadın VALORANT takımı için koç arıyor!
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SuperMassive Blaze Kadın VALORANT takımı için koç arıyor!

SuperMassive Blaze Kadın VALORANT takımı için koç arıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başvurular devam ediyor!

VALORANT'a girişiyle birlikte 20 günde şampiyon olmayı başaran espor organizyonu SuperMassive Blaze Kadın VALORANT takımı için koç arıyor.

Organizasyon girdiği her alanda başarıyı hedefleyen bir vizyona sahip. Erkek VALORANT takımı gibi yeni kurulan Kadın VALORANT takımı kadrosunu bir koç ile güçlendirmek istiyor. Takımın oyuncularından biri olan "ÖyküFPS" kişisel Twitter hesabı üzerinden takımları için koç aradıklarını duyurdu.

Eğer siz de koçluk ile ilgileniyorsanız ya da kariyerinize koç olarak devam etmek istiyorsanız kendinizi tanıtan bir yazı ile birlikte smbvalorant@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak tüm adaylara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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