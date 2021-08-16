SuperMassive Blaze G2 Esports'u devirdi, SMB Berlin yolcusu!
SuperMassive Blaze ve cNedf0r Berlin yolcusu!
Tecrübeli Türk Espor organizasyonu SuperMassive Blaze G2 Esports'u VCT Aşama 3 EMEA playoff'larında devirdi. Tecrübeli takım geçtiğimiz günlerde Oxygen Esports'u 2 - 0 yenerek SMB'nin rakibi olmuştu. Temsilcimiz bugün oynanan maçları rahatlıkla kazanarak Berlin biletinin sahibi olmayı başardı!
Bu gelişmenin yanında Mehmet Yağız "cNed" İpek'li Acend'de Gambit Esports'u yenerek Berlin biletinin sahibi olmayı başardı. Kısaca özetlersek 1 Türk takımını ve 1 Türk,toplamda 6, oyuncumuzu, göndermeyi kesinleştirdik!
Kaynak: Playerbros