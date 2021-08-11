Supermassive Blaze Akademi Koçu Coosone yarı final karşılaşmasını değerlendirdi
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Supermassive Blaze Akademi Koçu Coosone yarı final karşılaşmasını değerlendirdi

Supermassive Blaze Akademi Koçu Coosone yarı final karşılaşmasını değerlendirdi
Playerbros - Haberler | Gamegar

Canberk "Coosone" Büyükyolaçan yarı final karşılaşmasını Playerbros'a değerlendirdi.

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi yarı final karşılaşmalarında Papara Supermassive Blaze Akademi, rakibi Galatasaray Espor Akademi'yi 3-0'lık bir skor ile mağlup ederek finale ulaşan ilk takım olmuştu. Supermassive Blaze Akademi Koçu Canberk "Coosone" Büyükyolaçan yarı final karşılaşmasını Playerbros'a değerlendirdi.

Büyükyolaçan final biletini kazandıkları karşılaşma hakkındaki düşüncelerini "Galatasaray Espor'un seçim yasaklamalarına baktığımda hep aynı şeyi oynadıklarını ve sezon boyu şampiyon havuzlarına bir şey katmadıklarını gördüm.Bu bizi seçim yasaklamada çok rahatlatdı ve üstün çıkmayı başardık. Bence Galatasaray Espor oyuncuları çok yetenekli ve iyi oyuncular fakat günlerinde değillerdi. Biz bile bu kadar birbirinden kopuk beklemiyorduk." şeklinde aktardı.

Eski takımını mağlup etmesi hakkında yönelttiğimiz soruya ise koç, "Kariyerimin başladığı takım Galatasaray . O yüzden benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Hüzün ile mutluluk arasında gidip geliyorum." sözleri ile cevap verdi.

Final karşılaşmasında her takıma karşı fazlasıyla çalıştıklarını belirten Canberk "Coosone" Büyükyolaçan, fazlasıyla hazır olduklarını da dile getirdi.

Kaynak: Playerbros

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