"Süpermarket Yanımda" 9 ayda 100 bini aşkın müşteriye ulaştı

Vodafone'un online "Süpermarket Yanımda" servisi 9 ayda 100 bini aşkın müşteriye ulaştı.

Vodafone'un online "Süpermarket Yanımda" servisi 9 ayda 100 bini aşkın müşteriye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone'un müşterilerinin süpermarket alışverişi ihtiyacını karşılamak amacıyla 9 ay önce hayata geçirdiği online Süpermarket Yanımda servisi hızla büyüyor.

Türkiye'nin önde gelen online market servislerinden istegelsin iş birliğiyle sunulan Süpermarket Yanımda, bu süreçte 100 bini aşkın müşteriye ulaşırken, platformda 2 milyona yakın ürün satıldı.

Süpermarkette en çok tercih edilen kategoriler meyve-sebze ve atıştırmalık olurken, en sevilen ürünler domates, yağ ve soda oldu. En çok sipariş verilen ilçeler ise İstanbul'da Kadıköy, Ankara'da Çankaya ve İzmir'de Karşıyaka olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimiz, Vodafone Yanımda üzerinden erişilebilen Süpermarket servisimizle, market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapabiliyorlar. Ödemeleri gereken miktarı ister kredi kartlarıyla ister Vodafone faturalarına yansıtabiliyor ve her alışverişte GB kazanma fırsatına da sahip oluyorlar.

Bu servisle, telekom pazarında online süpermarket alışverişini gerçekleştiren ilk şirket olduk. Süpermarket alışverişlerinde sunduğumuz ayrıcalıklarla müşterilerimizin tercihi olmaya devam ediyoruz. 9 ayda 100 bini aşkın müşterimiz, 2 milyona yakın ürün satın aldı. Amacımız, müşterilerimiz için en iyi dijital deneyimi sunarken, e-ticaret pazarının büyümesine de katkı sağlamak. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama hedefiyle e-ticaret alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Özel indirimler sunuluyor

Vodafone, Süpermarket Yanımda servisiyle müşterilerine çok özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Buna göre, Süpermarket'i ilk kez kullanan müşterilere 100 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirim sağlanıyor. Ayrıca özel gün indirimleri ve birçok farklı üründe değişen indirimler de yapılıyor.

Bu kapsamda, ağustos ayında kavun ve karpuz 1 TL'den satıldı, gelecek dönemde de bu gibi kampanyalar ve indirimler çok çeşitli ürünlerde artarak devam edecek. Bu hizmetten yararlanmak için Vodafone abonesi olmak gerekmiyor.

Vodafone, geçen aylarda Süpermarket Yanımda servisine Vodafone Mobil Ödeme özelliğini de entegre etti. Böylece Vodafone'lular, harcamalarını telefon numarasıyla mobil faturalarına yansıtarak veya bakiyelerinden düşerek market alışverişlerini tamamlayabiliyor. Süpermarket'te gerçekleşen günlük satışların yarısından fazlası faturaya yansıtılıyor.

27 kategoride 7 bini aşkın ürün

Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamanın ana sayfasına veya Fırsatlar Dünyası'na girerek Süpermarket sekmesine ulaşabiliyor. Süpermarkette meyve-sebzeden et ve süt ürünlerine, anne bebek ürünlerinden teknolojik cihazlara, tekstil ürünlerinden evcil hayvan malzemelerine kadar 27 kategoride 7 bini aşkın ürün sunuluyor.

Müşteriler, istedikleri ürünleri sepete atıp ödemelerini Vodafone güvencesiyle kolayca yapabiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra, istegelsin dağıtım ekipleri, belirtilen saatte teslimatı gerçekleştiriyor.

Vodafone müşterileri, Süpermarket servisiyle hem online market alışverişlerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabiliyor, hem de GB kazanabiliyor. Vodafone, Süpermarket servisini ilk kez kullanan müşterilerine haftalık 10 GB, daha sonra her kullanım için haftalık 2 GB hediye ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt