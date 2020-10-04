Süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
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Süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

04.10.2020 22:47 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:51

Brezilya'da bir süpermarkette bulunan rafların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Brezilya'da bir süpermarkette bulunan rafların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Brezilya'nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarketteki metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, rafların ardı ardına düşmeye başlaması ile müşterilerin ve çalışanların panik halinde marketten kaçtıkları görüldü.

Olayın ardından markete çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, 21 yaşındaki market çalışanının devrilen rafların altında kalarak hayatını kaybettiğini aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, marketin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymadığı gerekçesi ile cezalandırılacağı belirtildi.

(İHA)

Süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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