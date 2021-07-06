Superman'in yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti
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Superman'in yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti

Superman'in yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Superman ve Define Avcıları (The Goonies) gibi filmleriyle tanınan 91 yaşındaki yönetmen Richard Donner, dün hayatını kaybetti.

Superman ve Define Avcıları (The Goonies) gibi filmleriyle tanınan 91 yaşındaki yönetmen Richard Donner, dün hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Hollywood'un ünlü yönetmeninin vefat haberini film yapımcısı eşi Lauren Shuler Donner verdi.

Define Avcıları filminin hikayesinin yazarı Steven Spielberg, yerel basına yaptığı açıklamada Donner için "Onun çevresinde olmak, en sevdiğiniz koçla, en zeki profesörle, en ateşli motive ediciyle, en sevecen arkadaşla, en sadık müttefikle ve tabii ki en harika Goonie ile takılmaya benziyordu." ifadesini kullandı.

Donner'in pek çok alanda yetenekli olduğunu söyleyen Spielberg, "Her zaman, tüm kalbiyle bir çocuktu. Gittiğine inanamıyorum ama onun boğuk, içten gülüşü hep benimle kalacak." dedi.

Spielberg'in yanı sıra birçok ünlü isim de sosyal medyada Donner'in ardından övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Donner, 1960'ların kült dizisi Alacakaranlık Kuşağı ile sinema hayatına başladı

New York'da 24 Nisan 1930'da doğan Donner, 1960'ların başında, antoloji dizisi Alacakaranlık Kuşağı (The Twilight Zone) ve casus gerilim filmi The Man From U.N.C.L.E. gibi yapımlarla sinema hayatına başladı.

Hollywood'da 1970'lerin ortalarında iz bırakan Donner'in, 1978'de Christopher Reeve'in oynadığı Superman filmindeki çalışması, ilk modern süper kahraman filmi olarak kabul ediliyor.

Donner'in 1985'te yapımcılığını üstlenerek yönettiği The Goonies'de bir grup çocuğun gizli bir hazineyi arama hikayesi komedi türünde kült klasik haline geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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