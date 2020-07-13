Superfresh'in gıda güvenliği, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi Dondurulmuş gıda sektörünün lider markası SuperFresh, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Dondurulmuş gıda sektörünün lider markası SuperFresh, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Dondurulmuş gıda sektörünün Türkiye'de lider markası SuperFresh, Covid-19 tedbirleri kapsamında sanayi tesislerinde alınması gereken önlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Tedarik aşamasından son tüketiciye kadar tüm önlemler alındı

Kuruldukları ilk günden bu yana üretim sürecini; tedarik aşamasından son tüketiciye kadar yüzde 100 kontrol altında tuttuklarını söyleyen Kerevitaş Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı Saadettin Atilla şunları söyledi: "Dondurulmuş gıda sektöründeki lider markamız SuperFresh, 50 yıllık tarihi boyunca tüm ürünlerini kaliteli, sağlıklı ve güvenli bir tedarik altyapısıyla sunmaya özen gösterdi ve buna devam ediyor. Fabrikalarımız yüksek standartlı gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarına sahip. korona virüsle mücadele kapsamında, tüm yasal gereklilikler, ulusal ve uluslararası otoritelerin tavsiyelerine uygun şekilde ilk günden bu yana tüm tesislerimizde uygulanıyor. Fabrikalarımız devletimizin resmi kurumları tarafından birçok kez denetlendi ve uygunluk aldı. Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne sahip olmamız gıda güvenliği alanındaki başarımızı tescillendirdi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA