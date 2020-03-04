Superbox'ın kullanıcı sayısı 1 yılda 10 kat artarak 323 bine ulaştı

04.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:39

Turkcell'in fiber hızında internet sunan yenilikçi çözümü Superbox, 2019 yılında da müşterilerin en çok tercih ettiği hizmetlerden biri oldu. Turkcell'in güçlü 4,5G altyapısı sayesinde 375 Mbps'ye varan hızları evlerde sunan Superbox'ta kullanıcı sayısı sadece 2019 yılında 10 kat artış göstererek 323 bine ulaştı.



Müşterileriyle en yeni teknolojileri buluşturmak için aralıksız çalışan Turkcell'in, evlere ve iş yerlerine fiber hızında internet sunduğu Superbox çözümünün kullanıcı sayısı 2019 yılında 323 bine ulaştı. Bir önceki yıla göre 10 kat artış gösteren Superbox, 4,5G şebekesi üzerinden 375 Mbps'ye varan hızlarda hizmet veriyor. Fiber olmayan lokasyonlarda da kullanılabilen Superbox, kabloya ihtiyaç duymadan elektrik olan her yerde çalışmasıyla farklılaşıyor.



Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: "Turkcell olarak müşterilerimizi yenilikçi çözümlerle buluşturarak hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bu amaçla sunmaya başladığımız Superbox ürünümüz ile fiber hızında mobil internet sunarak ev internetini yeniden tanımladık. Türkiye'nin dört bir yanından Superbox'a gelen yoğun istek karşısında biz de aynı gün içerisinde kurulumu gerçekleştirerek yüksek hızlı internet talebine anında cevap verdik. İnsanımızın ihtiyacına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya ve böylece hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz."



Küçük işletmelerin tercihi de Superbox oldu



Bireylerin yanı sıra küçük işletmelerin de kullanımına açık olan Superbox, iş yerlerinde de sıkça tercih ediliyor. Superbox küçük işletmelerde ise bir önceki yıla göre yaklaşık 6 kat artış göstererek 2019 yılında toplam 63 bin iş yerinde kullanılmaya başlandı. Taşınabilir olmasının verdiği imkan sayesinde Superbox'ı gündüz iş yerinde, akşam evde kullanmak mümkün oluyor.



Turkcell satış kanalları ve müşteri hizmetlerinden talep edilebilen Superbox için Dijital Operatör uygulamasından da başvuru yapılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA