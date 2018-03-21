Süperbilgisayar Nedir?

Süperbilgisayarın sözlük tanımı "özellikle güçlü bir ana bilgisayar". Bu bilgisayarın "gücü" ise saniyede işleyebildiği işlem sayısıyla belirleniyor.

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Bugünkü en hızlı kişisel bilgisayarlar, yıllar öncesinin süperbilgisayarları kadar hızlılar. Peki süperbilgisayar, tam olarak nedir?

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Dünyanın En Hızlı Süperbilgisayarı

2016'ya kadar lider olan NUDT Tianhe-2 yerini 93,01 petaflop'luk performansa sahip Sunway TaihuLight'a bıraktı. Top 500'e göre süperbilgisayarların bir sonraki lideri, Summit olacak. Oak Ridge National Lab'de geliştirilen bu süperbilgisayar, 2018 yazında aktif hale gelecek.

Sunway Taihulight'ı Yakından İnceleyelim

Taihulight, şu işlemci yapısıyla öne çıkan, süper-verimli bir bilgisayar:

Her biri dört çekirdek çekirdeği olan 1.45 GHz SW26010 işlemci.

Her çekirdek grubu, düğüm başına toplam 260 çekirdek için 65 çekirdek içeriyor.

Her sistem kabini 1.024 düğüm içeriyor.

Tüm sistem 40 adet kabinden oluşuyor.

Süperbilgisayarlar Ne İşe Yarıyor?

Süperbilgisayarlara birçok farklı sektörde ihtiyaç var. Örneğin General Electric, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki bilgisayar uzmanlarıyla birlikte çalışarak gelişmiş uçak motoru simülasyonları üretiyor. Bu simülasyonlar, firmaya yakıt verimliliğini artırma konusunda yardımcı oluyor.

Süperbilgisayarların kullanıldığı alanlar arasında Gulf of Mexico'daki petrol rezervlerini daha iyi tanımlamak, uçaklar için daha iyi aerodinamik tasarımlar geliştirmek, karaciğer hastalıklarına yönelik yeni tedaviler geliştirmek, tehlikeli olabilecek kasırgaları tahmin etmeye yönelik yeni hava modelleri üretmek, normalde hasar verici ve maliyetli olacak çeşitli askeri simülasyonlar var.

Gelecek Kuantum Süperbilgisayarlarda mı?

Kuantum bilgisayarlar, transistor tabanlı işlemciler yerine atomaltı parçacıkların durumunu değiştirerek çalışıyorlar. Top500'de henüz herhangi bir kuantum bilgisayar yok, çünkü bugün kararlı bir kuantum süperbilgisayarı henüz üretilmiyor. IBM'in 2017'de duyurduğu 50 kübit'lik kuantum bilgisayar, kuantum "mikro durumunu" yalnızca 90 mikrosaniye koruyabiliyordu. Kuantum bilgisayarlar gelecekte çok önemli bir yere gelebilir ancak şu an geleneksel, silikon tabanlı süperbilgisayarlar karşısında rekabet edecek seviyeye erişmiş değiller.