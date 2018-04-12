Süper Teşvikler Son Derece Şeffaf ve İncelemeye Açık"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde bazı firmalara ayrıcalık tanındığı ve teşvik verildiği iddialarına ilişkin, "Bu iddia sahipleri, son derece açık ve şeffaf olan teşvik sistemimizi diledikleri kadar inceleyebilirler ve her türlü bilgiye de kolayca ulaşabilirler." dedi.

Zeybekci, Ukrayna 1. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Ticaret Bakanı Stepan Kubiv ile bakanlıkta bir araya geldi ve ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Bazı partilerin, Proje Bazlı Teşvik Sistemi uygulamasından yararlanan bazı firmalara ayrıcalık tanındığı ve teşvik verildiği iddialarını gündeme getirdi. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Zeybekci, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 135 milyarlık yatırımın destekleneceğini kaydetti.

Zeybekci, uygulamanın ekonomi tarihinin en önemli adımlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Tam anlamıyla cari açığın kapatılması ve Türkiye'nin orta ve yüksek teknolojideki açığının giderilmesiyle ilgili hedefi belli olan çok iyi tasarlanmış bir teşvik sistemi. Hiçbir şey saklı ve gizli değildir. TBMM'nin Bakanlar Kurumuza verdiği yetkiler çerçevesinde, son derece şeffaf olarak yapılmıştı. Bu iddia sahipleri, son derece açık ve şeffaf olan teşvik sistemimiz diledikleri kadar inceleyebilirler ve her türlü bilgiye de kolayca ulaşabilirler. Türkiye'nin 135 milyar liralık tamamı ya yabancı ya da yabancı ortaklı yatırımlarıyla ilgili pozitif bir şey söylemiyorlarsa negatif şeyleri söylemesinler, susmalarını diliyorum." diye konuştu.

"Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin bütçeye 1,3 milyar lira etkisi olacağına ilişkin açıklamanız olmuştu. Bu bütçe için zorlayıcı bir rakam mı?" sorusunu Zeybekci, "İlk 2 yılda son derece düşük bütçe yükleri var ve bu 10 yıllık sürede verilecek olan destekler. Üçüncü, dördüncü yıla gelindiğinde ise bütçeye yıllık 1,3 milyar liralık yük getirecektir ama bu teşvik belgesi verilen yatırımların üretime başlaması, hayata geçmesinin ekonomiye kazandıracağı katma değer ve bütçemize vereceği desteği hesaplamasını bilenler çok rahat şekilde görebilirler diye düşünüyorum." diye yanıtladı.