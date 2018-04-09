Süper Teşvik Paketinin Detayları Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz başarılı bir tüccarsak, başarılı bir siyasetçiysek nereden uygunsa alır bu adımı atarız. Cari açık sorunun kökten çözme irademizi ortaya koyduğumuza inanıyorum" dedi.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin tanıtımı ve teşvik belgesi dağıtım töreni, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl hazırlıkları tamamlanan 23 projeye vereceğimiz teşvik belgelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu 23 proje, sıradan bir hadiseymiş gibi görülüyor. Bu 23 projenin 135 milyar TL yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak" dedi.

Türkiye'nin sadece büyümediğini gelirin adil bir şekilde paylaşımının da sağlandığının altını çizen Erdoğan, "Burada hemen bir sinyal vereyim. Doğuyu ihmal etmeyin. Turizmde özellikle Van, Ağrı, Iğdır. Buraları ihmal etmeyin. Nevruz sebebiyle 163 bin turist geldi. Doluluk oranı yüzde 90'a çıktı. Oradaki alt yapıyı hemen yapmamız lazım. İran'dan oraya turistler geldiği zaman özellikle bu nevruz kutlamalarını yapabilsinler" dedi.

Erdoğan cari açık konusunda da, "Biz başarılı bir tüccarsak, başarılı bir siyasetçiysek nereden uygunsa alır bu adımı atarız. Cari açık sorunun kökten çözme irademizi ortaya koyduğumuza inanıyorum" dedi. - ANKARA