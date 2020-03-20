Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
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Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Ceyhan, Türkiye, Ceyhan, Sağlık, Güncel

Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?

Koronavirüsün yayılım göstermesinde birçok etken varken en önemli unsurlardan biri süper taşıyıcı olduğu ifade edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, süper taşıyıcıların kritik rolüne vurgu yaparak detaylar verdi. Peki, süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır? Süper taşıyıcı nedir?

20.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:15
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de bir kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili test merkezlerinin artırılması gerektiğini belirterek, süper taşıyıcıların ortaya çıktığını ifade etti. Ceyhan, "Maalesef bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabiliyor" dedi. Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır? Süper taşıyıcı nedir?

"SÜPER TAŞIYICILAR VİRÜSÜ 500-600 KİŞİYE BULAŞTIRABİLİYOR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Artık yurt içi yerel bulaşma başladıktan sonra bir de 'süper taşıyıcı' diye bir şey var. Normalde diyoruz ya 1 ya da 2 kişiye bulaştırıyor diye. Maalesef bu süper taşıyıcılar, 1 kişi 500-600 kişiye bulaştırabiliyor. Bunu hiç bilemiyoruz Kim hangi özelliği var. Bu kişilerin bu kişiler neden bu kadar çok yayıyorlar bilemiyoruz. Bunları yakalamak için de test yapmak zorundayız. Bir tane süper taşıyıcı Avrupa'da çıktı. Adam Çin'den döndü işte Fransa'da kayak tatiline gitti bir sürü Fransız'a bulaştırdı. Oradan İngiltere'ye gitti adam sağlam ama hastalığının farkında değil. İngiltere'de 21 kişiye bulaştırdı. Bunları ortaya koymanın tek yolu var biraz daha fazla test yapmak" dedi.

"7 VAKADAN 6'SI VİRÜSÜ FARK ETMİYOR"

Öte yandan Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, koronavirüsüyle ilgili şoke eden ifadeler kullanıldı. Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Araştırmacılar az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tespit ettiklerini kaydetti. Araştırmada, "Yeni tip koronavirüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

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