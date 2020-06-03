Süper Sayısal Loto çekildi (2) Süper Sayısal Loto oyununun 1. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 214 bin 557 liralık ikramiye devretti.

Süper Sayısal Loto oyununun 1. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 214 bin 557 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 13 kişi 6 bin 601 lira 77'şer kuruş, 4 bilen 632 kişi 101 lira 84'er kuruş ve 3 bilen 12 bin 114 kişi 14 lira 16'şar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA