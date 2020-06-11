Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 10 Haziran Çarşamba Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 10 Haziran Çarşamba Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 10 Haziran Çarşamba çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 10 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 50 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 10 Haziran Çarşamba Süper Piyango çekilişi
11.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:01

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 10 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 50 bin TL sahiplerini buldu. İşte, 10 Haziran Çarşamba Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

029262 224224 366085 394765 458226

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

000426 030996 034526 040684 046511 062676

076710 078174 079611 099667 115033 132746

138870 139477 151039 166427 166736 167633

171289 176822 186821 194079 197961 199670

201156 202138 205184 210763 218562 224164

267549 292083 334975 346243 346915 349728

378089 398036 398490 405843 421843 431522

434316 442358 454684 458805 474608 480124

489032 493749

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

1

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 10 Haziran Çarşamba Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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