Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 8 Haziran Pazartesi Süper Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 8 Haziran Pazartesi çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 8 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre 50 bin lira büyük ödül beş şanslı numaraya isabet etti. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 8 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 50 bin TL sahibini buldu. İşte, 8 Haziran Pazartesi Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

021885 032747 133743 138263 374856

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

005212 007898 015421 017395 028924 031235

042927 050102 059555 060674 086634 089996

096186 097501 097970 108053 145772 155947

168183 183052 199398 202922 222055 227291

237083 240122 242716 254088 258021 259024

263014 269826 276856 309640 317138 328982

346324 349335 361514 368232 383547 396351

437085 453497 454642 456119 461117 471679

490139 494407

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

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SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.