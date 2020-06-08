Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 7 Haziran Pazar Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 7 Haziran Pazar Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 7 Haziran Pazar çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 7 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 50 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 7 Haziran Pazar Süper Piyango çekilişi
08.06.2020 08:12 | Son Güncelleme: 08.06.2020 08:15

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 7 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 50 bin TL sahibini buldu. İşte, 7 Haziran Pazar Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

090898 151619 244548 414448 429083

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

006030 054975 061785 090854 093884 094947

099254 106995 119608 126653 133109 154205

160115 164271 176542 179598 195196 201693

203395 204871 212381 260712 265804 268505

270712 290979 307400 311799 317652 325184

326030 330095 341055 347135 384480 384683

392827 402034 414671 414865 416168 426637

427392 435293 435491 435620 442129 450375

467049 483713

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

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Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 7 Haziran Pazar Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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