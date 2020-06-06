Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 5 Haziran Cuma Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 5 Haziran Cuma Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 5 Haziran Cuma çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 5 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 50 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 5 Haziran Cuma Süper Piyango çekilişi
06.06.2020 08:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:25

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 5 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 50 bin TL sahibini buldu. İşte, 5 Haziran Cuma Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

047908 081186 138315 161995 346627

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

014517 024954 027072 031666 041068 041442

044258 044672 052893 058437 066161 066492

096576 109796 111818 113863 129019 145466

163104 165235 166935 173792 179989 194593

228324 229488 236444 257916 271148 297079

307727 308071 319383 321975 331424 333863

356881 359324 360589 365672 379946 403339

413043 421703 434623 456924 471787 473411

497697 498020

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

6

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 5 Haziran Cuma Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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