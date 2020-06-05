Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 4 Haziran Perşembe Süper Piyango çekilişi
Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 4 Haziran Perşembe çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 4 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 500 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...
Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 4 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 4 Haziran Perşembe Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...
Süper Piyango sonuçları için tıklayın...
KAZANAN NUMARALAR
50000 TL ikramiye kazanan numaralar
032420 354120 385594 450203 488402
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
000762 001878 010671 022596 031281 035986
060261 067670 073916 093577 099498 105435
112820 114383 118216 132437 144125 147788
168236 179710 182151 182428 194329 231028
232666 235619 237068 250519 263010 264172
268106 274114 317317 317841 322085 327872
346668 347527 362926 367749 369330 393580
444293 455360 460801 478787 484617 493021
495388 498998
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
8
SÜPER PİYANGO NEDİR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.
SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.