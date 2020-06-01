Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 31 Mayıs Pazar Süper Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 31 Mayıs Pazar çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 31 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 500 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 31 Mayıs sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 31 Mayıs Pazar Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

255031

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

015546 072078 075512 092554 094071 232497

247029 261972 310554 325413 356237 365089

379759 380962 403493 419257 460075 477914

489739 513316 516645 524231 549162 563432

594990 597330 603906 621925 642004 673145

690279 695429 722316 746347 753075 757335

764926 768670 769838 833472 874016 876191

896281 901681 901973 919019 930494 953155

976395 986024

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

0 4 5

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.