Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 28 Mayıs Perşembe Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 28 Mayıs Perşembe Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 28 Mayıs Perşembe çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 28 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 500 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 28 Mayıs Perşembe Süper Piyango çekilişi
29.05.2020 08:37 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:40

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 28 Mayıs sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 28 Mayıs Perşembe Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

842249

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

049976 083739 084885 097386 113746 135624

137347 140098 148490 158968 160723 177525

191394 226299 226598 227953 255824 262446

280163 290934 324236 325151 343087 354531

374266 418132 434369 442592 459259 486596

499734 520802 578182 620118 631077 649909

691507 719880 721280 730230 739442 757005

769026 794615 797515 849016 861824 922321

992555 998266

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

1 7 9

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 28 Mayıs Perşembe Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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