Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 27 Mayıs Çarşamba Süper Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 27 Mayıs Çarşamba çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 27 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 500 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 27 Mayıs sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 27 Mayıs Çarşamba Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

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KAZANAN NUMARALAR

Süper Piyango, 10 bin TL ikramiye yerine artık 1000 lira ile oyun severlerin karşısına çıkıyor. Oyunun ikinci büyük ödülü böylelikle 1000 TLoldu.

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

934328

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

008821 035133 064883 082676 122563 127729

162455 177230 190935 207086 281692 302995

313766 317688 364487 400382 408484 418029

426064 426757 448765 456728 487248 498285

513301 531010 545627 547414 555845 576371

578068 587278 607812 616038 628309 635101

669179 674936 698263 699396 724895 799703

830759 846622 848785 858701 883491 910206

920361 948673

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

5 6 7

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.